Украина в этом году должна вернуть более $14 миллиардов долгов

В том числе платежи в иностранной валюте – около 9 млрд долл.

Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, или 14,2 млрд в долларовом эквиваленте.

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Как говорится в Макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина, в том числе платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долл.

В Минфине напомнили, что официальный прогноз правительства предполагает средний курс гривни к доллару в 2019 году по базовому сценарию на уровне 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

«Продолжение реформ, которые в частности предусмотрены в Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом, является гарантией доступа Украины к внешнему финансированию, а также получения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза и кредита под гарантии Всемирного банка», - отмечается в обзоре.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе-ноябре 2018 года снизился на 2% в долларовом эквиваленте - до 74,76 млрд долл., на 0,9% в гривневом эквиваленте - до 2,122 трлн грн.

Кабинет министров в августе 2018 года принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.