Гривня продолжает дешеветь

Гривня на межбанке 10 января подешевела к доллару на 10 копеек - до 28,22/28,27 грн/долл.

В четверг, 10 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,22/28,27 грн/долл., что на 10 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,52/32,57 грн/евро, что на 13 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке сегодня, 10 января, по состоянию на 12:00 составило 28,2752 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2827.0148 (10 января – 2812.2133)

100 EUR – 3260.9616 (10 января – 3221.3903)