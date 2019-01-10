Индекс Биг-Мака: доллар должен стоить менее 10 гривень

Гривня оказалась одной из самых недооцененных валют мира.

Издание The Economist опубликовало ежегодный рейтинг индекса Биг-Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг-Мака.

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Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

По данным The Economist, гривня является одной из самых недооцененных валют мира.

Стоимость гривни недооценена на 65,2%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,68 гривень за доллар, отмечает издание.

Напомним, в январе 2018 года курс гривни, по подсчетам The Economist, должен был бы составлять около 8,9 гривни за доллар.

Как сообщал УНИАН, официальный прогноз правительства предполагает средний курс гривни к доллару в 2019 году по базовому сценарию на уровне 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

В четверг, 10 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,22/28,27 грн/долл., что на 10 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,52/32,57 грн/евро, что на 13 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

"Бургэкономика" не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако, "индекс Биг-Мак" стал мировым стандартом, включен в несколько учебников по экономике, а также являются предметом не менее 20 академических исследований.