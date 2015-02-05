Военная агрессия России сделала невозможной радикальную налоговую реформу - председатель ДФС

Об этом в эфире 5 канала заявил глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Белоус.

«Несмотря на все за 2014 год мы собрали на 10 миллиардов больше налогов чем в 2013 году. И в основном все это из теневого сектора: было собрано больше НДС, было собрано более других налогов. Были попытки провести радикальные реформы, до июня мы с ними работали, но они давали дефицит на первом этапе, потому что каждая реформа, она не работает за ночь, она не работает за неделю, она имеет определенный лаг времени, мы говорим про один квартал или два квартала. К сожалению, осознав те цифры и реалии, в которых мы оказались - мы не могли перейти к радикальным реформам», - заявил Белоус.

В Украине 1 января вступил в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс

Согласно документу, количество налогов сократилось с 22 до девяти. Остались налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, рентная плата, сборы, а также местные налоги: налог на имущество и единый налог