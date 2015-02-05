У Греции к марту могут закончиться деньги - Bloomberg

У Греции к 25 февраля могут закончиться денежные средства. Это произойдет в том случае, если кредиторы не поднимут порог краткосрочных заимствований. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с финансовым положением страны.

В данный момент лимит на краткосрочные облигации, установленные Греции официальными кредиторами, составляет €15 млрд. Если лимит не будет поднят, то правительство уже 25 февраля может столкнуться с недостатком средств.

Еще несколько недель правительство сможет продержаться при сокращении расходов. «К концу марта он (новый премьер-министр страны Алексис Ципрас) может столкнуться с экзистенциальным выбором: принимать спасательный круг с условиями, которые он последовательно отвергает, или выходить из зоны евро», – пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

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В четверг вопрос подъема порога будет обсуждаться на встрече министра финансов Греции Яниса Варуфакиса с немецким министром финансов Вольфганом Шойбле.

Накануне, 4 февраля, Европейский центробанк заявил о прекращении приема гособлигаций Греции с 11 февраля в качестве залога под кредиты. Об этом говорилось в сообщении регулятора, передает РБК.

В конце января Европейский центральный банк пригрозил, что если Греция не продлит действие своей программы по спасению экономики, то регулятор приостановит дальнейшее кредитование страны. Глава Банка Финляндии Эркки Лииканен, входящий в управляющий совет ЕЦБ, заявил, что в конце февраля 2015 года истекает срок действия пакета антикризисных мер, которые Греция согласовала с Европой и МВФ.

«Должно быть найдено какое-либо решение, в противном случае мы не сможем продолжать кредитование. Значительная реструктуризация долга была проведена с частными инвесторами. ЕЦБ не может финансировать государство напрямую, что подразумевалось бы в данном случае», – сказал он.

На фоне финансовых проблем страны министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность финансовой помощи Греции со стороны России. «Ну, мы можем допустить любую ситуацию, поэтому если такое обращение поступит в российское правительство, мы обязательно рассмотрим ее, но и будем учитывать все факторы двусторонних отношений России и Греции», – сказал Силуанов.

Греция, в свою очередь, отказалась обращаться за помощью к России.