Нацбанк 6 февраля повышает учетную ставку до 19,5%

Национальный банк Украины с 6 февраля повышает учетную ставку до 19,5% с 14% с соответствующей корректировкой ставок по своим активным и пассивным операциям для регулирования ликвидности рынка, сообщил сегодня журналистам директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук на брифинге.

«Мы приняли решение повысить учетную ставку с 14% до 19,5%», - сказал Николайчук. По его словам, решение принято монетарным комитетом НБУ и одобрено правлением регулятора.

Согласно материалам НБУ, распространенным в ходе брифинга, повышение ставки будет проведено с 6 февраля с соответствующей корректировкой ставок по активным и пассивным операциям регулятора.

Николайчук пояснил, что основной причиной принятого решения стал рост потребительской инфляции до 24,9% по результатам 2014 года.

Присутствующий на брифинге директор департамента открытых рынков НБУ Олег Чурий сообщил, что вслед за учетной ставкой будут повышены ставки по инструментам НБУ для управления ликвидностью, включая рефинансирование НБУ и мобилизацию ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

«Какие ставки будут у нас, начиная с завтрашнего дня. Ставка по «овернайтам», рефинансирования будет поднята с 18,5 до 23%, депозитные сертификаты будут привлекаться под 13% «овернайт», это на 2% выше, чем они привлекались вчера. По более длинным инструментам привлечения ликвидности, депозитным сертификатам, ставка будет поднята с 13 до 15%. И по основному инструменту рефинансирования, тендер рефинансирования, у нас ставка выдачи ресурсов будет установлена на уровне базовой ставки 19,5%», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, с 13 ноября 2014 года Нацбанк третий раз за год повысил учетную ставку на 1,5 п.п. – до 14%, объясняя свое решение ускорением инфляции и нарушением равновесия на валютном рынке.

Ранее вслед за повышением учетной ставки Нацбанк в таких же пределах повышал ставки рефинансирования банков, однако в ноябре оставил ставку по кредитам «овернайт» для банков без изменений на уровне 17,5% годовых.

С 20 января 2015 года Национальный банк повысил ставку мобилизации однодневных ресурсов у банков путем продажи депозитных сертификатов «овернайт» на 3,5 п.п., до 11%, а также ставки привлечения ресурсов у банков на более длительные сроки.

Ранее ставка размещения депозитных сертификатов повышалась вслед за повышением учетной ставки НБУ, однако учетная ставка осталась неизменной, как и ставка рефинансирования банков путем предоставления кредитов «овернайт» - на уровне 17,5% годовых.

Справка УНИАН. Учетная ставка Нацбанка – один из монетарных инструментов и ориентиров стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка НБУ является основой процентной ставки коммерческих банков.

По мнению банкиров, повышение учетной ставки до уровня прогнозируемой инфляции будет способствовать стабилизации валютного рынка и остановке девальвации гривни, которая в 2014 года обесценилась по отношению к доллару в 2 раза.