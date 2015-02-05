За год украинские банки потеряли почти 53 млрд гривень

Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2014 года банковская система Украины получила 22,419 млрд грн убытков. Таким образом, в декабре прошлого года банки получили 30,547 млрд грн убытков.

По информации НБУ, доходы банков в 2014 году выросли на 24,5% по сравнению с 2013 годом и составили 210,2 млрд грн, расходы – на 57,2%, до 263,2 млрд грн.

Согласно сообщению регулятора, негативные финансовые результаты деятельности банков Украины в 2014 году были вызваны увеличением объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций. При этом основные банковские операции в целом по системе оставались прибыльными.

«В течение 2014 года банковская система из-за тяжелых политических и экономических условий подвергалась значительным рискам, в частности кредитным. Именно вследствие внешних труднопрогнозируемых шоков ухудшилась платежеспособность заемщиков и вырос объем проблемной кредитной задолженности», - отмечается в сообщении.

По данным регулятора, в целом по системе отчисления в резервы выросли в 3,7 раза по сравнению с 2013 годом, а их доля в общих расходах увеличилась с 16,7% до 39,3%.

Согласно сообщению, около 40% убытков по системе были сформированы банками, которые отнесены к категории неплатежеспособных и в которых работают временные администрации.

«Без учета указанных банков убытки банковского сектора составили бы 33,1 млрд грн», - говорится в сообщении.

При этом регулятор подчеркивает, что, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, в банковской системе остается определенный запас прочности, а политика докапитализации банков и очистка финансового сектора от недобросовестных банков придаст ей положительный импульс.

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Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

Банкиры объясняют растущие убытки стремительной девальвацией национальной валюты и оттоком вкладов из банковской системы, что повлекло удорожание ресурсов для банков и одновременно ухудшение качества кредитов и повышение расходов на формирование резервов под эти кредиты.