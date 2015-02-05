За год украинские банки потеряли почти 53 млрд гривень
Банковская система Украины по итогам 2014 года получила 52,966 млрд грн убытков, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2014 года банковская система Украины получила 22,419 млрд грн убытков. Таким образом, в декабре прошлого года банки получили 30,547 млрд грн убытков.
По информации НБУ, доходы банков в 2014 году выросли на 24,5% по сравнению с 2013 годом и составили 210,2 млрд грн, расходы – на 57,2%, до 263,2 млрд грн.
Согласно сообщению регулятора, негативные финансовые результаты деятельности банков Украины в 2014 году были вызваны увеличением объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций. При этом основные банковские операции в целом по системе оставались прибыльными.
«В течение 2014 года банковская система из-за тяжелых политических и экономических условий подвергалась значительным рискам, в частности кредитным. Именно вследствие внешних труднопрогнозируемых шоков ухудшилась платежеспособность заемщиков и вырос объем проблемной кредитной задолженности», - отмечается в сообщении.
По данным регулятора, в целом по системе отчисления в резервы выросли в 3,7 раза по сравнению с 2013 годом, а их доля в общих расходах увеличилась с 16,7% до 39,3%.
Согласно сообщению, около 40% убытков по системе были сформированы банками, которые отнесены к категории неплатежеспособных и в которых работают временные администрации.
«Без учета указанных банков убытки банковского сектора составили бы 33,1 млрд грн», - говорится в сообщении.
При этом регулятор подчеркивает, что, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, в банковской системе остается определенный запас прочности, а политика докапитализации банков и очистка финансового сектора от недобросовестных банков придаст ей положительный импульс.
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Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.
Банкиры объясняют растущие убытки стремительной девальвацией национальной валюты и оттоком вкладов из банковской системы, что повлекло удорожание ресурсов для банков и одновременно ухудшение качества кредитов и повышение расходов на формирование резервов под эти кредиты.