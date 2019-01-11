Украина достигла макрофинансовой стабилизации и вышла из зоны риска - Порошенко
10:02, 11 января 2019Финансы
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Президент убежден, что самое трудное в стране позади.
Презиеднт отметил, что самое трудное у Украины точно позади / фото УНИАН
Президент Петр Порошенко считает, что в 2018 году Украине удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.
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Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потере примерно четверти промышленного потенциала", - написал президент.
"Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое трудное у нас точно позади. Двигаемся вперед!" - добавил Порошенко.
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