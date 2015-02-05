Нацбанк с сегодняшнего дня отказался от индикативного курса гривни

Национальный банк Украины с 5 февраля прекращает проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса, сообщила сегодня журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Нами было принято решение: с сегодняшнего дня мы перестаем проводить наши аукционы как потерявшие смысл, мы перестаем доводить индикативный курс», - сказала Гонтарева.

По ее словам, разница между реальным курсом и индикативным курсом стала достигать 20-30%, в связи с чем проведение аукционов утратило смысл.

Глава НБУ не стала давать прогнозов рыночного и официального курса, при этом отметив, что ожидает повышения предложения валюты на рынке.

«Все административные меры, которые введены, мы оставляем. О том, что мы перешли к совершенно гибкому курсу, говорить не приходится», - подчеркнула Гонтарева.

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Неделей ранее Нацбанк сообщал, что работает над устранением множественности курсов на валютном рынке и возможным введением новых механизмов поиска равновесного курса.

По информации банкиров, они ожидают задекларированной НБУ отмены политики индикативных курсов на валютном рынке, что позволит торговать валютой по реальным курсам без ограничений и ликвидировать «серый» и «черный» рынок.

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Национальная валюта Украины в 2014 году подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, до нового исторического минимума по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл. Одновременно курс гривни к доллару на межбанковском рынке с учетом комиссионных платежей и на наличном валютном рынке с учетом пенсионного сбора достигает 21 грн/долл.

НБУ в конце 2014 года перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.