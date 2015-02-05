ПриватБанк стал банком-агентом для выплаты компенсаций вкладчикам и владельцам текущих счетов банка “Демарк”

С 6 февраля ПриватБанк начинает выплаты возмещений вкладчикам банка "Демарк". Выплаты гарантированной суммы возмещения будут осуществляться в течение 30 рабочих дней в соответствии с Общим реестром вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда. Как сообщила пресс-служба банка, получить средства можно в любом из 2 497 отделений ПриватБанка в городах и районах Украины.

В отделениях ПриватБанка вкладчики “Демарка” смогут получить свои средства наличными, зачислить их на пластиковую карту или открыть текущий счет. Ограничения на выдачу наличных средств в размере 150 тыс грн в день, установленные НБУ, не распространяются на выплаты возмещений ФГВФЛ. Кроме того, клиентам банка “Демарк” ПриватБанк предлагает особые условия - надбавку +0,5% к базовой ставке по договору при размещении средств на депозит в гривне или в валюте на срок более 3-х месяцев.

Для получения компенсации достаточно предъявить паспорт. Максимальный размер гарантированной к возмещению суммы по вкладам физических лиц ликвидируемых банков, включая проценты, составляет 200 тысяч гривень.

Большинство отделений ПриватБанка помимо рабочих дней обслуживают клиентов и в субботу. Подробную информацию о местонахождении ближайшего отделения ПриватБанка, порядке выплат компенсаций можно получить по телефону 3700 или на сайте банка www.privatbank.ua.

ПриватБанк является крупнейшим участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по итогам 2014 года перечислившим в Фонд 938,5 млн грн.

На сегодняшний день ПриватБанк проводит выплаты вкладчикам АО “КБ “ЭКСПОБАНК”; ПАО "Брокбизнесбанк"; ПАО Банк "Форум"; ПАО “КБ “СОЦКОМ БАНК”; ПАО “РЕАЛ БАНК”; ПАО “ЭРДЕ БАНК”; ПАО “БАНК “ТАВРИКА”; ПАО “СТАРОКИЕВСКИЙ БАНК”; ПАО “КБ “ПИВДЕНКОМБАНК”; ПАО “АВТОКРАЗБАНК”.