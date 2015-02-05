У Гонтаревой прогнозируют падение ВВП в этом году на 4-5%

Национальный банк Украины оценивает падение ВВП Украины в 2014 году в 6,7% и прогнозирует его падение в 2015 году на 4-5%, сообщил сегодня журналистам директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

«Падение ВВП, которое мы оцениваем в прошлом году на уровне 6,7%, в этом году оценки колеблются от 4 до 5%. Это падение, прежде всего, имеет структурный характер и обусловлено факторами со стороны предложения. То есть, военным конфликтом и естественно той неопределенностью, которая сдерживает инвестиционные процессы», - сказал Николайчук.

Также он сообщил, что уровень инфляции по прогнозам НБУ ожидается на уровне 17,2%. «Инфляционные и девальвационные риски будут оставаться довольно высокими в ближайшей перспективе. Прежде всего, отражая тот высокий уровень неопределенности дальнейшего развития событий на восточной Украине. Кроме того, есть дополнительные факторы возможного роста инфляционного давления. В связи, например, с введением потенциального сбора на импортные товары. С необходимостью дальнейшего повышения цен на газ, тарифов ЖКХ, в связи с девальвацией рубля… На конец года по нашим оценкам потребительская инфляция составит 17,2%», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 5,3%, во втором квартале - 4,6%, в первом квартале - 1,2%.

Украинское правительство прогнозировало падение ВВП Украины по итогам 2014 года в целом на 7%, Национальный банк – на 7,5%.

Согласно последним прогнозам крупнейших международных кредиторов Украины, падение ВВП страны в 2014 году составит 8,2% по оценкам Всемирного банка, 7,5% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн. В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.

Инфляция в Украине в декабре 2014 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, по сравнению с ноябрем 2014 года ускорилась до 3%, в годовом выражении - до 24,9%. За январь-декабрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены выросли на 12,1%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Госбюджет Украины на 2015 год основан на прогнозах падения ВВП страны на 4,3% при годовой инфляции 13%.