Минфин России: бюджет из-за дешевой нефти в этом году потеряет 3,1 трлн рублей

При снижении цены до 50 долларов сокращение составит 2,1 трлн рублей, говорится в авторской статье директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Ильи Трунина, передает Прайм.

"При снижении в 2015 году средней цены нефти со 100 долларов до 50 долларов за баррель выпадающие доходы бюджета только от нефтяных налогов, по нашим оценкам, могут составить около 2,1 триллиона рублей, а при более серьезном падении цены, до 40 долларов в среднем за год, доходы бюджета могут снизиться уже на 3,1 триллиона рублей, что составляет 14% и 21% запланированных доходов федерального бюджета соответственно", - говорится в статье, опубликованной в четверг в газете РБК.

Трунин отмечает, что налогообложение нефтяной отрасли в России устроено таким образом, что в условиях высоких цен бюджет забирает себе основную долю дополнительной выручки нефтяников. "Но и при снижении нефтяных цен потери также несет в первую очередь бюджет", - пишет он.

"Как ни парадоксально, именно эта особенность современной российской налоговой системы, на жесткость которой нефтяники жаловались на протяжении всего периода ее существования, существенно смягчает негативный эффект падения цен (на нефть - ред.) для отрасли", - пишет Трунин.

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При этом, по расчетам Минфина, недополученная EBITDA отрасли после принятия налогового маневра и снижения цен на нефть колеблется от $0,5 до $1 на баррель при цене нефти 60 долларов и 40 долларов соответственно.