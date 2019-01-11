Решение по восстановлению платежеспособности и ликвидации банков необходимо предоставить судам - эксперт

По мнению общественного деятеля, системной работой по защите интересов вкладчиков никто в нашей стране не занимается.

Исполнительный директор "Ассоциации защиты банков" и сооснователь общественной платформы "Re:Старт" Оксана Чепижко считает, что Национальный банк должен быть лишен безграничных полномочий признавать работающие банки неплатежеспособными.

Такое мнение она высказала в своей колонке в "Инвестгазете".

"Механизмы ликвидации банков в Украине, кроме того, что не соответствует здравому смыслу и Конституции Украины, еще и закладывают большую коррупционную и политическую составляющую, поскольку позволяют признавать любой банк неплатежеспособным и отдавать его в руки полностью контролируемого органа – Фонда гарантирования вкладов", – считает Оксана Чепижко.

В качестве доказательства исполнительный директор "Ассоциации защиты банков" приводит ситуацию с банком, в котором она является одним из акционеров. Так, банк доказал свою платежеспособность и в ноябре 2018-го вернул вкладчикам по депозитам свыше 200 тысяч гривень средства в полном объеме в рекордно короткие сроки – спустя всего лишь 4 месяца после начала процедуры ликвидации.

"Временная администрация Фонда гарантирования была введена в наш банк весной 2016 года. При этом, тогда (как и сейчас) банк был абсолютно платежеспособным, перевыполнял все нормативы деятельности, установленные НБУ, работал с прибылью. Мы несколько раз подавали все необходимые документы в НБУ и несколько раз без видимой на то причины, НБУ нам отказывал", – подчеркнула Оксана Чепижко.

По мнению общественного деятеля, системной работой по защите интересов вкладчиков никто в нашей стране не занимается.

"Чаще всего проблемами вкладчиков занимаются сами вкладчики, которые организовываются в инициативные группы и пытаются, по сути, в одиночку перебороть систему. Систему, которая годами ставила свои интересы, интересы чиновников и государственных структур выше интересов граждан", – отмечает Оксана Чепижко.

По мнению автора, необходимо предпринять два ключевых решения – реформировать систему гарантирования вкладов и саму процедуру ликвидации банков.

"НБУ должен быть лишен безграничных полномочий признавать работающие банки неплатежеспособными. А полномочия Фонда необходимо разделить, оставив за ним лишь функцию выплаты гарантированной суммы", - уверена Исполнительный директор "Ассоциации защиты банков".

Напомним, по состоянию на конец 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц в результате банкротства 85 финучреждений выплатил 88,3 миллиарда гривень двум миллионам вкладчиков.