В банковской системе Украины стало меньше иностранного капитала

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) за 2014 год сократилась на 1,5 п.п. – до 32,5%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам декабря 2014 года по сравнению с ноябрем доля иностранного капитала в украинской банковской системе выросла на 0,3 п.п.

Количество банков с иностранным капиталом в Украине за 2014 год выросло на 2 - до 51 банка, количество банков со 100% иностранным капиталом не изменилось и составляет 19.

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Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в ноябре 2014 года по сравнению с октябрем выросла на 0,1 п.п. – до 32,2%.

В 2013 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась на 5,5 п.п. – до 34%.