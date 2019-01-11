НБУ может отменить обязательную продажу валюты экспортерами

Регулятор в ближайшее время может отменить требование по обязательной продаже валюты экспортерами или снизить его до 30% с 50%.

Национальный банк Украины в ближайшее время может отменить требование по обязательной продаже валюты экспортерами или снизить его до 30% с 50%.

Читайте такжеУкраинцы смогут обменивать валюту в почтовых отделениях

Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, отмена или смягчение нормы по обязательной продаже валюты и ограничения по репатриации дивидендов – приоритеты для НБУ.

"Если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну валютной либерализации, то эти ограничения мы будем снимать или снижать. Возможно, обязательную продажу мы снизим с 50% до 30%, но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Возможно, полностью отметим", - сказал он.

Чурий не стал называть конкретных сроков, отметив только, что это возможно в ближайшее время при наличии подходящих макроэкономических условий.