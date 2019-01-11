Нацбанк похвастался: инфляция опустилась до пятилетнего минимума

Национальный банк обещает и в дальнейшем направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижение среднесрочной цели по инфляции на уровне 5% плюс-минус 1 п.п.

Потребительская инфляция в Украине в 2018 году на уровне 9,8% ожидаемо превысила цель Национального банка - 6% плюс/минус 2 п.п. на конец года - под действием факторов, на которые монетарная политика регулятора имеет ограниченное влияние.

Читайте такжеПрогноз развития экономики Украины-2019: замедление роста при снижении инфляции

Как говорится в материалах НБУ, речь идет в первую очередь о повышении административно регулируемых цен и тарифов, росте производственных расходов под влиянием повышения заработных плат, повышении мировых цен на нефть в течение большей части года, а также сужении предложения овощей борщового набора из-за неблагоприятных погодных условий.

Отмечается, что важным драйвером инфляции был потребительский спрос, который рос благодаря повышению заработных плат.

В течение большей части года весомыми факторами, которые влияли на экономические настроения, были неопределенность относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и высокие внешние риски.

Национальный банк обещает и в дальнейшем направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижение среднесрочной цели по инфляции на уровне 5% плюс-минус 1 п.п.

Обновленный макроэкономический прогноз регулятор планирует обнародовать 31 января.

«Инфляция снизилась до однозначного уровня впервые за последние пять лет, но более важным является то, что мы действительно увидели в прошлом году разворот инфляционного тренда – после довольно ощутимого скачка инфляции в 2017 году инфляционное давление на экономику постепенно снижается», - подчеркнул заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе встречи с журналистами.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее.

Национальный банк прогнозировал инфляцию на конец 2018 года на уровне 10,1%, правительство - 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидали инфляцию в Украине в 2018 году на уровне 9% и 10% соответственно.