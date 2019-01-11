В Нацбанке не исключают будущего снижения учетной ставки

Инфляция по итогам 2018 года оказалась выше целевого показателя НБУ, но важно учитывать разворот тренда на снижение инфляции.

Действующие монетарные условия Национального банка являются достаточно жесткими для дальнейшего снижения инфляции в Украине, и есть потенциал для их смягчения в текущем году.

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Такое мнение высказал журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Я не считаю, что цель монетарной политики в том, чтобы снизить инфляцию быстро. Я пытаюсь смотреть на ситуацию более широко, анализируя состояние кредитования банковской системы и рост ВВП, - сказал Сологуб. - Мы будем смотреть на ситуацию и оценивать. Я считаю, что потенциал смягчения монетарной политики в этом году есть".

По словам Сологуба, хотя инфляция по итогам 2018 года на уровне 9,8% оказалась выше целевого показателя НБУ, важно учитывать разворот тренда на снижение инфляции.

Также он отметил, что решение об учетной ставке принимают шесть членов правления НБУ, а он озвучил только свое мнение.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее. Показатель инфляции оказался выше целевого уровня НБУ, но при этом снизился до однозначного уровня впервые за последние пять лет, и в прошлом году произошел разворот инфляционного тренда на снижение.

Национальный банк в декабре 2018 года сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых второй раз подряд после аналогичного решения в октябре. До этого Нацбанк повышал ставку дважды подряд - в июле до 17,5% и в сентябре до 18% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.