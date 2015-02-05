Гонтарева ожидает финальной версии меморандума с МВФ завтра-послезавтра

Согласование финальной версии нового меморандума для Международного валютного фонда и завершение работы последней миссии фонда в Украине возможно в течение двух дней, завтра или послезавтра, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга в НБУ.

«Миссия работает, надеюсь, что завтра или послезавтра будет финальная версия меморандума, мы ее согласовываем, и они будут уезжать и согласовывать с советом директоров. Я не могу вам сказать по срокам, лучше спросить у миссии. Я думаю, что минимум две - максимум три недели от их приезда до совета директоров», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о возможных сроках получения следующего транша от МВФ.

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Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд пока не определил дату заседания Совета директоров, во время которого может быть принято решение об удовлетворении просьбы украинских властей о новой долгосрочной программе кредитования украинской экономики, включающей механизм расширенного финансирования EFF.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ на основании результатов работы миссии фонда, которая работает в Киеве с 8 января.