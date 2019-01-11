"Приватбанк" предупредил о временной приостановке операций с картами

Это будет сделано для проведения очередного этапа регламентных работ по модернизации процессингового центра.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» в ночь с 12 на 13 января приостановит операции с картами для проведения очередного этапа регламентных работ по модернизации процессингового центра.

Читайте такжеУкраинские банки за год закрыли почти тысячу отделений

Как сообщила пресс-служба банка, ожидаемая пауза в обслуживании карт продлится с 24:00 до 04:00. Во время этой паузы банк также проведет технологические работы по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.