Баланс недели: слабый рост экономики, падение прибыли госпредприятий и новая волна валютных послаблений

На уходящей неделе страна понемногу «оправилась» от зимних праздников, а украинцы, после традиционных застолий, начали входить в рабочий ритм наступившего нового года. После небольших каникул к государственным вопросам вернулось и правительство, и даже успело принять стратегически важные решения. Так, в четверг Кабинет министров принял решение о создании Стратегического комитета во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который будет формировать стратегию работы аппарата в контексте перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Накануне в среду президент Петро Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)». Согласно документу, государство начнет разрабатывать бюджет на три года вперед, что позволит реализовывать системные продолжительные реформы.

Комментируя создание комитета, Гройсман отметил, что в его состав войдут все члены правительства.

«Будем регулярно рассматривать все стратегические вопросы развития страны», - подчеркнул он, добавив, что переход на среднегодовое планирование, а затем на формирование направлений стратегического развития станет залогом «уверенности, предсказуемости и стабильности».

Глава Министерства финансов Оксана Маркарова во время доклада на заседании правительства сообщила, что ведомство до 15 мая представит на утверждение Кабмина трехлетнюю бюджетную декларацию, которая по факту станет главным документом нового бюджетного процесса.

По ее словам, содержание Бюджетной декларации существенно изменится. В дополнение к неизменным требованиям - дефицит, государственный долг, темпы роста ВВП – появятся новые. В частности, общие предельные показатели расходов на три года, цели государственной политики в различных отраслях, а также мониторинг фискальных рисков и пересмотр расходов.

«Последние три года нам удавалось вовремя подавать, рассматривать и выполнять бюджеты. Но мы видели проблемы, которые годовое планирование не позволяет решить. Это и непредсказуемость бюджетной и налоговой политики, и отсутствие целостной системы стратегического планирования, когда есть стратегия, а бюджетом обеспечивается выполнение отдельных ее пунктов и только на год, а дальше есть некоторая неопределенность, это и сфокусированность исключительно на затратах. Теперь эти вопросы можно будет решить», - сказала Маркарова.

Также новые бюджетные правила предполагают, что государственный и гарантированный государством долг не может быть более 60% ВВП, а дефицит госбюджета – не более 3% ВВП. В декларации будут еще более амбициозные цели.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что долгосрочное планирование открывает возможность и для эффективного использования средств в отношении государственного оборонного заказа. По его словам, уже в 2019 году Украина сможет закупить до двадцати новых типов вооружения.

«Эти новые типы вооружения являются высокотехнологичными, раньше закупить их у нас не было возможности», - подчеркнул Полторак.

МВФ и ВБ об экономике Украины: не оправдали ожиданий

Несмотря на намерения украинского правительства продолжать реформы, начатые в предыдущие годы, ключевые международные кредиторы ухудшают прогнозы относительно роста экономики нашей страны.

Первым достаточно нелицеприятную оценку состояния украинской экономики дал главный кредитор - Международный валютный фонд, прогноз был обнародован вместе с текстом меморандума по программе stand-by (SBA).

«Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона», - сказано в сообщении МВФ.

И вторая оценка действиям нынешних властей от МВФ - несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 годов, усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.

Ключевые слова - «усилия не оправдали ожиданий».

Вслед за Международным валютным фондом, который в декабрьском отчете сохранил свой довольно «скромный» прогноз относительно роста реального ВВП Украины (в 2019 году ожидается на уровне 2,7% против 3,3% ожидаемых ранее), аналитический прогноз ухудшил и Всемирный банк. Он снизил ожидаемый показатель роста украинской экономики в текущем году до 2,9% с 4%, прогнозируемых ранее.

Похоже, не слишком большой эффект на рост валового внутреннего продукта окажет трехлетнее бюджетное планирование. Прогноз МВФ относительно нашей страны оказался неоптимистичным и на ближайшие годы. Согласно последнему отчету Фонда о перспективах мировой экономики, в 2020 году рост экономики Украины ожидается на уровне 3,4%, в 2021 году – на уровне 3,8%.

Стоить напомнить, что, по словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, для мощного и ощутимого результата рост экономики Украины ежегодно должен составлять порядка 5-7%.

Зато другой макроэкономический показатель - уровень инфляции - по итогам ушедшего года снизился. Рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8%, по сравнению с 13,7% годом ранее и 12,4% в 2016 году.

Как свидетельствует статистика, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на автодорожном пассажирском транспорте - 30,3%, овощи – 27,8%, содержание домов и придомовых территорий – 23,7%, природный газ – 22,9%, хлеб – 21,5%.

В Нацбанке уже успели прокомментировать годовой показатель инфляции: потребительская инфляция в Украине в 2018 году на уровне 9,8% ожидаемо превысила цель Национального банка - 6% плюс/минус 2 п.п. на конец года - под действием факторов, на которые монетарная политика регулятора имеет ограниченное влияние.

«Речь идет, в первую очередь, о повышении административно регулируемых цен и тарифов, росте производственных расходов под влиянием повышения заработных плат, повышении мировых цен на нефть в течение большей части года, а также сужении предложения овощей борщового набора из-за неблагоприятных погодных условий», - говорится в отчете НБУ.

Между тем, небольшое снижение уровня инфляции было зафиксировано и в декабре. Хотя новогодний сезон в канун праздников (а по факту еще с середины ноября), как правило, сопровождается существенным подорожанием продуктов питания и продовольственных товаров, но согласно данным Государственной службы статистики в прошлом месяце темпы инфляции замедлились до 0,8%.

По сравнению с ноябрем в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 16,5%) из-за сезонности подорожали овощи. Цены на молоко, молочные продукты, макаронные изделия, масло и хлеб выросли на 3,2-1,6%. А вот рис, яйца, сахар, фрукты и свинина подешевели на 1,4-0,5%.

Скромные финрезультаты госпредприятий

Уже традиционно Министерство экономического развития и торговли отчиталось о прибыльности крупнейших государственных предприятий. Как оказалось, если по итогам 2017 года чистая прибыль топ-100 выросла на практически на 38% - до 44,4 млрд грн, то уже в первом полугодии минувшего года, результаты которого появились на уходящей неделе, общая прибыль госкомпаний неожиданно упала на 42%. Что же так значимо отразилось на снижении финансового результата?

Сумма активов портфеля ста крупнейших госкомпаний составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих государственных предприятий в Украине. Как пояснило Минэкономразвития, основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объема чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины», которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля. Так, в первом полугодии 2018 года чистая прибыль «Нафтогаза» уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3% - с 27,7 млрд грн до 11 млрд грн.

«Существенная доля снижения показателя связана с увеличением убытка ПАО «Укртрансгаз», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», с 1,6 млрд грн до 18,3 млрд грн», - отмечается в сообщении ведомства первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

После обнародования довольно громкой статистики глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев попытался оправдать скромные по сравнению с предыдущим годом итоги 2018-го в эфире «5 канала».

«С точки зрения прибыли, 2018 год хуже, чем 2017-й. Прибыль будет меньше из-за долгов перед нами, долгов тех же газсбытов», - сказал он. Как на самом деле отразятся долги облгазов на чистой прибыли компании Коболева, трудно судить, годовых финрезультатов пока нет.

По словам Коболева, согласно стандартам аудита, компания вынуждена относить такие долги к сомнительной задолженности.

«Если компания должна нам миллиард долларов, то позиция аудитора очень простая: вы должны рассчитывать, что не получите 90% этой задолженности. Именно из-за этой ситуации прибыль компании гораздо меньше», - пояснил он.

Коболев подчеркнул, что задолженность облгазов и газсбытов перед «Нафтогазом» приблизительно равна сумме транша крупнейшего кредитора – Международного валютного фонда.

«Если посмотреть с другой стороны: повышение тарифов, транш от МВФ на сумму около 2 миллиарда долларов – это важно, но те же деньги «Нафтогаз» мог бы собрать с газсбытов и облгазов и перечислить в госбюджет», - сказал он.

Полноправный Кравцов

Помимо принятия важного решения о создании комитета для долгосрочного бюджетного планирования, правительство на заседании в четверг, наконец-то, сделало верный шаг в сфере стратегических кадровых вопросов. «Страна исполняющих обязанности» - так сегодня Украину называют международные партнеры, но, возможно, вскоре они перестанут это делать, ведь управленцев со статусом «и.о.» в нашем государстве становится меньше.

Так, Кабинет министров утвердил в должности главы правления акционерной компании «Укрзализныця» Евгения Кравцова сроком на три года, он до этого являлся исполняющим обязанности главы правления перевозчика.

«Пан Евгений, мы вас поздравляем с назначением главой правления «Укрзализныци» и желаем успехов вместе с большим коллективом компании», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман после утверждения решения.

Распоряжение правительства также предполагает увольнение Кравцова с должности члена правления «Укрзализныци».

Кстати, прошлым летом Кабинет министров назначил генерального директора еще одной компании в ведомстве Министерства инфраструктуры – Игорь Смелянский официально возглавил национального почтового оператора «Укрпошту».

Единственный незакрытый вопрос по итогам заседания правительства – детали контракта топ-управленца. Кравцова назначили, а публично упомянуть новую зарплату забыли. До этого у Кравцова был контракт, согласно которому полагался ежемесячный оклад в 500 200 гривен, а также предполагались разного вида премии. В частности, ежеквартальная (она не может превышать трех месячных должностных окладов) и годовая (не более 24 окладов).

Новая волна валютной либерализации

Национальный банк в ближайшее время может отменить требование обязательной продажи валюты экспортерами или снизить его до 30% с 50%. Такую новость сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, отмена или смягчение нормы по обязательной продаже валюты и ограничений по репатриации дивидендов – приоритеты для НБУ.

«Если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну валютной либерализации, то эти ограничения мы будем снимать или снижать. Возможно, обязательную продажу мы снизим с 50% до 30%, но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Возможно, полностью отметим», - сказал он.

Чурий не стал называть конкретных сроков, отметив только, что это возможно в ближайшее время при наличии подходящих макроэкономических условий.

Еще одна новость от НБУ касается работы банковской системы. Дело в том, что в 2018 году произошло сокращение профицита ликвидности, и эта тенденция может продолжиться в 2019 году. Поэтому регулятор запустил в работу новый операционный дизайн своей монетарной политики для гибкого реагирования на изменения ликвидности банковской системы Украины.

Как говорится в материалах НБУ, основными операциями нового дизайна будут тендеры по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней и рефинансирование на этот же срок.

Ставка по двухнедельным депозитным сертификатам и ставка по двухнедельным кредитам рефинансирования будут устанавливаться на уровне учетной ставки, или 18% годовых.

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депозитных сертификатов не будут ограничиваться в объемах, что усилит роль учетной ставки в качестве ориентира стоимости межбанковских кредитных ресурсов.

При этом коридор ставок по операциям постоянного доступа на срок овернайт останется неизменным: учетная ставка плюс 2 п.п. - для кредитов рефинансирования, учетная ставка минус 2 п.п. - для депозитных сертификатов.

В то же время Нацбанк прекращает проводить тендеры по предоставлению ликвидности сроком на 90 дней, поскольку на сегодня заинтересованности банков в таком рефинансировании нет.

Людмила Росик