Гривня на межбанке укрепилась к доллару на 19 копеек
17:58, 11 января 2019Финансы
137 1
Котировки гривни к евро выросли на 38 копеек.
Доллар дешевеет / фото УНИАН
В пятницу, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,04/28,08 грн/долл., что на 19 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.
Читайте такжеИндекс Биг-Мака: доллар должен стоить менее 10 гривень
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,15/32,19 грн/евро, что на 38 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке сегодня, 11 января, по состоянию на 12:00 составило 28,1668 грн/долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter