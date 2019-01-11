Гривня на межбанке укрепилась к доллару на 19 копеек

Котировки гривни к евро выросли на 38 копеек.

В пятницу, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,04/28,08 грн/долл., что на 19 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Читайте такжеИндекс Биг-Мака: доллар должен стоить менее 10 гривень

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,15/32,19 грн/евро, что на 38 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке сегодня, 11 января, по состоянию на 12:00 составило 28,1668 грн/долл.