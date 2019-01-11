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Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане пришлют в Украину больше денег

18:31, 11 января 2019
Финансы
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НБУ прогнозирует рост поступлений в Украину от трудовых мигрантов / фото politeka.net

Национальный банк не ожидает значительного роста количества трудовых мигрантов из Украины в 2019 году, но прогнозирует в этом году небольшой рост поступлений от трудовых мигрантов.

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Об этом сообщил журналистам директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

«Ожидаем, что уже не будет значительного роста количества трудовых мигрантов – количество людей, работающих за рубежом, будет приблизительно на уровне 2018 года», - сказал он. 

При этом Николайчук отметил, что Нацбанк прогнозирует небольшой рост объемов поступлений от трудовых мигрантов в 2019 году. 

«Это, скорее, связано с тем, что экономики стран, где работают украинские заробитчане, будут расти и, соответственно, будут расти их доходы», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль 2018 года перечислили в Украину 6,3 млрд долл. Данные за весь 2018 год пока не обнародованы.

В 2017 году объем частных денежных переводов в Украину составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.

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Теги: #Нацбанк#заробитчане#трудовые мигранты