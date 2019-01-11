Курс доллара после резкого взлета снова падает

Официальный курс НБУ на 14 января: 100 USD – 2815.3842 грн; 100 EUR – 3246.9826 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2815.3842 (11 января – 2827.0148)

100 EUR – 3246.9826 (11 января – 3260.9616)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,04/28,08 грн/долл., что на 19 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,15/32,19 грн/евро, что на 38 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.