Гонтарева подсчитала, что у банков есть 30 млрд гривень для кредитования экономики

Национальный банк Украины оценивает текущий объем свободных ресурсов в банковской системе, которые можно использовать для кредитования экономики, в 30 млрд грн, сообщила сегодня журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

«В системе порядка 54 миллиардов денег, где примерно 26 миллиардов нам нужны для поддержания обязательных резервов. Следовательно, мы видим, что порядка 30 миллиардов гривень на сегодняшний день в системе есть ресурсов для кредитования экономики», - сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что банки не кредитуют экономику не по причине отсутствия ресурсов, а из-за высоких рисков невозврата выданных кредитов в нынешней бизнес-среде и несовершенства судебной системы, геополитических рисков.

В то же время, глава НБУ отметила, что ликвидность в банковской системе распределяется неоднородно. «Банковская система стала довольно сегментированной. Излишняя ликвидность, которую мы видим, находится в банках, которые не испытывают проблем, а вы знаете, что есть банки, которые относятся к категории проблемных, уже не держат обязательные резервы и с которыми мы сегодня работаем», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, согласно статистике НБУ по денежно-кредитному рынку, Национальный банк в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн, объем операций по мобилизации ресурсов с целью абсорбирования ликвидности с рынка в 5 раз – до 1,473 трлн грн.

Объем корсчетов банков в НБУ в 2014 году снизился на 17,6% - до 27,2 млрд грн, объем обязательных резервов банков к формированию в декабре достиг 39,4 млрд грн, в том числе на отдельном счете в НБУ – 200 млн грн.

В декабре остатки по кредитам в национальной валюте выросли на 1,1% (с начала года – снизились на 8,6%) - до 545,5 млрд грн, в то время как остатки по валютным кредитам снизились на 3,0% (с начала года - на 22,1%) - до 30,0 млрд долл. США (в долларовом эквиваленте).