Украина поднялась на 33-е место в рейтинге самых инновационных стран мира

Украина поднялась на 33-е место (с 49-го в прошлом году) в ежегодном рейтинге

50 самых инновационных стран мира The Global Innovation Index, составленном изданием Bloomberg на основе общей способности стран к инновациям.

Согласно отчету, общий индекс Украины в рейтинге составил 64,68 из 100 возможных баллов.

При этом для расчета индекса использовалось шесть показателей: доля ВВП страны, направляемая на исследования и разработку (Украина заняла 42-е место); размер добавленной стоимости на душу населения (50-е место); количество высокотехнологических предприятий в общем числе компаний (35-е место); доля выпускников средних школ, поступающих в высшие учебные заведения (5-е место); количество научных сотрудников на 1 млн жителей (41-е место); патентная активность (10-е место).

Читайте такжеАбромавичус рассчитывает вывести Украину на 50-е место в мировом рейтинге легкости ведения бизнесаСреди самых инновационных стран в мире первое место заняла Южная Корея. В первую пятерку рейтинга также вошли Япония, Германия, Финляндия и Израиль.

Ранее сообщалось, что в 2014 году Украина заняла предпоследнее, 49-е место в рейтинге Bloomberg The Global Innovation Index, получив 53,2 из 100 возможных баллов.