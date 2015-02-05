Активы украинских банков за год выросли почти на 39 млрд гривень

Активы банков Украины за 2014 год выросли на 38,757 млрд грн, или на 3,03%, – до 1,317 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в декабре 2014 года по сравнению с ноябрем активы сократились на 418 млн грн, или на 0,03%.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в 2014 году выросли на 112 млрд грн, или на 7,95%, – до 1,521 трлн грн.

Обязательства банков в 2014 году выросли на 83 млрд грн, или на 7,68%, – до 1,169 трлн грн.

Капитал банков в 2014 году сократился на 44,6 млрд грн, или на 23,1%, – до 148,02 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2015 года лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году по сравнению с 2012 годом активы банков выросли на 13,39% – до 1,278 трлн грн.