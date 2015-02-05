Гривня на межбанке сегодня падала до 24,5 за доллар

В четверг, 5 февраля, после прекращения проведения ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке

достигли уровня 16,84/17,04 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходят активно, но общего тренда на курсы нет и котировки разнонаправленные, а отдельные котировки на межбанковском рынке с учетом комиссий достигают 24,5 грн/долл.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро открылись на уровне 19,18/19,41 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2490/0,2520 грн/рубль.

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