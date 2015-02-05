Нацбанк понизил официальный курс гривни почти до 18 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 5 февраля с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1799.9763 (с 4 февраля – 1672.8929);

100 евро – 2060.2529 (с 4 февраля – 1903.0830);

10 российских рублей – 2.7503 (с 4 февраля – 2.4684).

Читайте такжеГривня на межбанке сегодня поднималась до 24,5 за доллар Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 5 февраля прекращает проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса.

«Нами было принято решение: с сегодняшнего дня мы перестаем проводить наши аукционы как потерявшие смысл, мы перестаем доводить индикативный курс», - сказала глава НБУ Валерия Гонтарева.

Таким образом, в Украине установлен единый рыночный курс валют.