Украина и Япония подписали соглашение о защите инвестиций

Украина и Япония подписали соглашение о содействии защите инвестиций, предусматривающие повышение инвестиционной привлекательности и правового регулирования экономических отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии подписания, состоявшейся в здании правительства, приняли участие министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус и посол Японии Суми Шигеки.

"Соглашение подписано в очень краткие сроки, что показывает серьезность намерений обеих сторон двигаться дальше. Мы видим, тем самым, что настрой с японской стороны серьезный, и инвесторы из Японии увидят, что здесь можно делать инвестиции", - сказал Абромавичус.

По словам главы Минэкономразвития, в ходе консультаций с японской стороной были определены уязвимые точки инвестиционного сотрудничества, среди которых состояние инвестиционного климата в целом, дерегуляция, простота ведения бизнеса и валютные риски.

Кроме того, министр отметил особую важность подписанного соглашения в связи со сложной обстановкой в стране, которая не способствует привлечению иностранных инвестиций, а также анонсировал проведение донорской конференции для поиска финансовой помощи Украине в апреле этого года.

Читайте такжеЕвропейский инвестбанк в этом году выделит Украине миллиард евро на реализацию проектовВ свою очередь, Шигеки сказал, что подписанный документ носит исторический характер как для Украины, так и для Японии. По словам посла, соглашение является еще одним инструментом поддержки Украины в условиях внешней военной агрессии и экономической нестабильности.

«В настоящее время Украина стоит лицом к лицу с беспрецедентными трудностями, которые ей предстоит пройти. Япония прилагает все усилия для того, чтобы защитить целостность и безопасность Украины от внешней агрессии в восточной ее части и в Крыму», - отметил Шигеки.

Также посол напомнил, что в марте прошлого года Япония приняла решение о выделении 1,8 млрд долл. Украине на бюджетную поддержку, поддержку проектов, грантовую помощь и техническое сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, правительство Японии намерено выделить Украине дополнительный пакет финансовой помощи объемом 300 млн долл. для пополнения золотовалютных резервов Национального банка. Предоставленные средства будут дополнением к 1,5 млрд долл. финансовой помощи, выделенным Украине в 2014 году.

Кроме того, Япония готова выделить еще 16,6 млн долл. в качестве гранта на реализацию инфраструктурных проектов.