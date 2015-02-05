Банки вчера получили больше миллиарда гривень рефинансирования

Национальный банк Украины 4 февраля предоставил банкам рефинансирование на 1,034 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 13,497 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 7 банкам на 634,1 млн грн под 17,5% годовых на 1 день, 400 млн грн под 19,5% годових 11 банкам на 400 млн грн.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 11,497 млрд грн 28 банкам на один день под 11% годовых, на 1,9 млрд грн 6 банкам на 7 дней под 13% годовых, 2 банкам на 50 млн грн на 14 дней под 13% годовых, 1 банку на 50 млн грн на 44 дня под 13% годовых.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 6,511 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 14,5%, в т.ч. по кредитам овернайт – 13,9% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 3 января предоставил банкам рефинансирование на 497,3 млн грн, продал депозитные сертификаты на 14,608 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 10,509 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 13,7%, в т.ч. по кредитам овернайт – 13,2% годовых.