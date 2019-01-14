Из "ВТБ Банка" выкрали активов на 105 миллионов гривень - Фонд гарантирования

Фонд считает такие действия мошенническими и подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил безосновательную перерегистрацию права собственности на недвижимость "ВТБ Банка" на сумму 105 миллионов гривень в период работы временной администрации в этом финансовом учреждении.

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Как сообщается на сайте фонда, 46 объектов недвижимости, находящихся на балансе банка с 2015 года, были перерегистрированы государственным регистратором 13 декабря 2018 года на физическое лицо со ссылкой на решение суда по делу.

При этом в Фонде гарантирования отметили, что основное решение по судебному делу никакого отношения к "ВТБ Банку" и его имуществу не имеет, а исковое заявление по делу оставлено без рассмотрения в январе 2016 года.

В то же время, 15 декабря 2018 года физлицо с помощью этого же госрегистратора внесло все 46 объектов недвижимости в уставный капитал компании, зарегистрированной 30 ноября 2018 года в г. Днепр.

Отмечается, что Фонд гарантирования считает подобные действия мошенническими, в связи с чем подал соответствующее заявление в правоохранительные органы, а также готовит апелляционную жалобу на судебное решение.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря 2018 года начал ликвидацию "ВТБ Банка". С 28 ноября прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.

"ВТБ Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Банк принадлежал российскому государственному "Внешэкономбанку".