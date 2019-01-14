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Чистые международные резервы НБУ за год выросли до $9,6 миллиарда

13:07, 14 января 2019
Финансы
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В частности, в декабре международные резервы выросли на 23% / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в декабре резервы выросли на 23,3%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.

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