Чистые международные резервы НБУ за год выросли до $9,6 миллиарда
13:07, 14 января 2019Финансы
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В том числе, в декабре резервы выросли на 23%.
В частности, в декабре международные резервы выросли на 23% / фото УНИАН
Чистые международные резервы Национального банка Украины в 2018 году выросли на 44,6% - до 9,644 миллиарда долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в декабре резервы выросли на 23,3%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.
Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.
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