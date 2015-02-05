Золотовалютные резервы НБУ снизились до более чем 11-летнего минимума

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в январе снизились на 14,77% до 6,420 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Таким образом, золотовалютные резервы обновили более чем 11-летний минимум после провала до 6,565 млрд долл. в июле 2003 года.

«Их динамика в январе 2015 года в значительной мере обусловлена осуществлением платежей правительства и Национального банка Украины по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (624,4 млн долл. США в эквиваленте), в том числе Международному валютному фонду», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, на объем международных резервов повлияли интервенции НБУ по продаже иностранной валюты на сумму 518 млн долл., из которых 464 млн долл. были проданы для поддержки платежей НАК "Нафтогаз Украины" за импортированный природный газ, остальное - на валютных аукционах.

Читайте такжеГонтарева подсчитала, что у банков есть 30 млрд гривень для кредитования экономикиСогласно опубликованным данным, на 1 февраля резервы в иностранной валюте составили 5,433 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 19,5 млн долл., золото – 967,25 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 января 2014 года, по предварительным данным НБУ, составили 7,533 млрд долл., что на 24,4%, или на 2,433 млрд долл., меньше показателя на 1 декабря.

За 2014 год резервы сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%.