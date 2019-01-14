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Сколько денег украинцы хранят на депозитах: свежая статистика Нацбанка

13:30, 14 января 2019
Финансы
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Гривневые депозиты в украинских банках выросли, а долларовые - сократились / фото УНИАН

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 2,4%, до 13,4 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в декабре объем гривневых депозитов вырос на 9,4%, валютных – на 0,2%.

Остатки по гривневым кредитам сократились на 1,1% в декабре, но при этом выросли на 7,9% с начала года - до 613,9 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) сократились на 5,1% в декабре, но при этом выросли на 4,4% с начала года - до 16,6 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,9 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,7 миллиарда долларов.

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