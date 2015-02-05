МВФ останется лидером в финансовой помощи Украине - Bloomberg

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд – продолжит кредитовать экономику Украины, несмотря на войну на востоке, однако его доля в общем пакете финансовой помощи нашей стране сохранится на уровне 2014 года и составит две трети от необходимого, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Программа МВФ для Украины, подписанная в апреле 2014 года, предполагала выделение 17 млрд долл, что составило две трети от общего пакета финансовой помощи в 27 млрд долл., которые могли быть предоставлены Киеву из других источников, - отмечает Bloomberg. – МВФ не намерен превышать эту долю и сохранит отметку в две трети от общего пакета необходимого Украине финансирования при проведении новых переговоров о новой кредитной программе (заявку на которую украинские власти подали в конце января 2015 года - УНИАН)».

При этом в агентстве напомнили, что, по прогнозам экономистов, Украине потребуется в 2015 году не менее 15 млрд долл. внешней помощи при объеме обязательных выплат по существующим долгам в 11 млрд долл. Кроме того, в Bloomberg подчеркнули, что Украина была и остается во многом «политическим вопросом», нежели сугубо экономическим. И именно геополитическая напряженность, а также эскалация насилия в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях являются ключевыми факторами ухудшения экономических прогнозов по Украине и повышения рисков при принятии решения о финансировании украинской экономики, в первую очередь со стороны МВФ, отмечают журналисты агентства.

«Фонд, признав перспективу прекращения конфликта на востоке в ближайшие месяцы и пообещав поддержку, определенно попал в щекотливое положение, - отметили в Bloomberg. – И сейчас в Фонде не комментируют ход переговоров (о новой кредитной программе - УНИАН), отмечая, однако, что наряду с МВФ помощь Украине должны оказывать и страны-доноры. Кроме того, в Фонде ожидают роста экономики Украины в текущем году на 2% при одновременном сокращении безработицы и объема госдолга».

Читайте такжеГонтарева ожидает финальной версии меморандума с МВФ завтра-послезавтраКак подчеркивают в Bloomberg, ни в Фонде, ни в правительстве Украины не называют ни конкретной суммы кредитования по новой программе, ни объема возможного первого транша, ссылаясь на процедурные моменты, предполагающие, что подобные решения будут приняты Советом директоров МВФ. «В то же время близкие к переговорам источники отмечают, что Украина рассчитывает получить от МВФ по меньшей мере 5-6 млрд долл., что позволит увеличить помощь со стороны Всемирного банка и других финансовых институтов и получить в общей сложности из всех источников 9-10 млрд долл.».

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Украина получила порядка 9 млрд долл. международной кредитной помощи, включая 4,6 млрд долл. от МВФ. В начале января глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов выделить Украине 1,8 млрд евро кредитной помощи. Правительство США также выделило Украине 2 млрд долл. кредитных гарантий с возможностью увеличения этого объеме до 3 млрд долл.

В конце января правительство Украины обратилось в МВФ с просьбой рассмотреть возможность предоставления новой программы кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования EFF. Объем возможного финансирования пока не раскрывается, срок действия новой программы, как ожидается, составит до 4 лет. Миссия МВФ работает в Украине с 8 января.