Инфляция в России превысила прогнозы и достигла 16-летнего максимума

В январе 2015 года инфляция в России достигла максимального уровня за последние 16 лет, сообщает "5 канал".

По информации Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), если в декабре инфляция была 2,6%, то в январе она уже составила 3,9%.

Высший показатель отмечался лишь в феврале 1999 года, когда инфляция достигла 4,1%.

Читайте такжеМинэкономики России резко ухудшило все экономические прогнозыКак сообщается, январская инфляция значительно превысила прогнозы аналитиков и предварительную оценку самого Росстата.

В годовом выражении инфляция в январе выросла до 15% с 11,4% в декабре. Это максимальное значение с сентября 2008 года.