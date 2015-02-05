Инфляция в России превысила прогнозы и достигла 16-летнего максимума
17:20, 05 февраля 2015Финансы
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Январская инфляция значительно превысила прогнозы аналитиков и предварительную оценку Росстата.
REUTERS
В январе 2015 года инфляция в России достигла максимального уровня за последние 16 лет, сообщает "5 канал".
По информации Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), если в декабре инфляция была 2,6%, то в январе она уже составила 3,9%.
Высший показатель отмечался лишь в феврале 1999 года, когда инфляция достигла 4,1%.
Читайте такжеМинэкономики России резко ухудшило все экономические прогнозыКак сообщается, январская инфляция значительно превысила прогнозы аналитиков и предварительную оценку самого Росстата.
В годовом выражении инфляция в январе выросла до 15% с 11,4% в декабре. Это максимальное значение с сентября 2008 года.
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