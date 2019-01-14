Товарооборот между Украиной и Индией вырос до $2,3 миллиарда - Кубив

По словам первого вице-премьера, Индия является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Объем торговли между Украиной и Индией по итогам десяти месяцев 2018 года увеличился на 1,5% - до 2,295 миллиарда долларов.

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Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время Международного саммита партнерства в Мумбаи (Индия), сообщила пресс-служба министерства.

По словам Кубива, товарооборот между Украиной и Индией по итогам десяти месяцев 2018 года увеличился до 2,3 миллиарда долларов, в частности, экспорт украинской продукции составил более 1,8 миллиарда долларов.

Он отметил, что Индия является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Украина имеет широкий спектр проектов в различных сферах, привлекательных для привлечения инвестиций и развития производства качественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это агроиндустрия и энергетика, промышленность в целом и авиастроение, в частности, включая ремонт и обслуживание самолетов, поставки вертолетов для нужд медицины и других гражданских нужд", - сказал министр.

Он подчеркнул, что все это может заинтересовать индийский бизнес. "Мы в свою очередь предлагаем максимально благоприятный деловой климат", - добавил Кубив.

Как цитирует пресс-служба первого вице-премьера, среди ключевых задач дальнейшего сотрудничества стран - промышленная кооперация между бизнесом Украины и Индии.

Как сообщал УНИАН, объем торговли между Украиной и Индией в 2017 году вырос на 18,8% и составил 2,8 миллиарда долларов.