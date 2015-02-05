Абромавичус уверяет, что предпосылок для дальнейшего падения гривни нет

Предпосылок для дальнейшего снижения курса гривни, который достиг нового исторического минимума в 17,99 грн/долл., нет.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус после церемонии подписания соглашения о содействии защите инвестиций между Украиной и Японией, состоявшейся в здании правительства.

Читайте такжеНацбанк с сегодняшнего дня отказался от индикативного курса гривни«Что касается курса валюты, то здесь вы знаете, что многое зависит от торгового баланса… У нас цена на нефть на 60 долларов упала, у нас цена на газ будет сильно падать, поэтому дальнейших предпосылок для снижения курса нет», - сказал Абромавичус.

Также министр отметил, что в правительстве ожидают предоставления Украине внешней финансовой помощи, после чего шансы на стабилизацию курса гривни значительно возрастут.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 февраля с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 17,9998 грн/долл., что на 1,27 грн ниже предыдущего исторического минимума на уровне 16,7289 грн/долл.

Также НБУ с 5 февраля прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса.

Кроме того, с 6 февраля регулятор планирует повысить учетную ставку до 19,5% с 14% с соответствующей корректировкой ставок по своим активным и пассивным операциям.