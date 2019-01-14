Во вторник в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 15 января: 100 USD – 2802,3674 гривни; 100 EUR – 3213,4747 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2802,3674 (14 января – 2815,3842)

100 EUR – 3213,4747 (14 января – 3246,9826)

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Как сообщает УНИАН, сегодня,14 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,05/28,09 гривни/доллар, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,16/32,21 гривни/евро, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По данным Национального банка, официальный курс гривни к доллару на завтра, 15 января, установлен на уровне 28,0237 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,1347 гривни/евро.