Гривня к закрытию межбанка упала до 22,2 за доллар

В четверг, 5 февраля, после отказа Национального банка Украины от индикативного курса и проведения ежедневных аукционов котировки гривни к доллару США, без учета комиссий банка, на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до 21,80/22,20 грн/долл. с 16,90/17,10 грн/долл. на открытии торгов.

С учетом комиссий банков котировки достигали 25,20 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили активно.

Читайте такжеАбромавичус уверяет, что предпосылок для дальнейшего падения гривни нетПо словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро, без учета комиссий банка, закрылись на уровне 24,30/25,34 грн/евро (с учетом комиссии 28,30/28,75 грн/евро), по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3330 грн/рубль.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 21,6584 грн/долл., к этому часу было заключено 185 соглашений, объем торгов составил 160,15 млн долл.