Ситуация на Донбассе не является преградой для новой программы помощи Украине - МВФ

Международный валютный фонд, миссия которого находится в Украине с 8 января, поддержал решение НБУ об отмене валютных аукционов и повышении учетной ставки с 14% до 19,5%.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на пресс-брифинге в Вашингтоне.

«Решение НБУ об отмене валютных аукционов является приемлемым и должно помочь устранить наличие нескольких обменных курсов. Повышение же учетной ставки НБУ поможет сдержать инфляцию и поддержать национальную валюту», - сказал Райс.

Также Райс отметил, что миссия МВФ, находящаяся в Киеве, работает над возможностями создания новой программы сотрудничества, которая будет включать дополнительные объемы финансирования.

По словам директора департамента коммуникаций МВФ, состояние военного конфликта на востоке Украины не является преградой для работы миссии в контексте обсуждения новой программы финансовой помощи.

«МВФ работает в сложных ситуациях, напряженных ситуациях, даже в ситуациях конфликта. Это не является редким. Это то, что МВФ делал на протяжении 70 лет», - отметил Райс.

Читайте такжеМВФ останется лидером в финансовой помощи Украине - BloombergКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 февраля с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 17,9998 грн/долл., что на 1,27 грн ниже предыдущего исторического минимума на уровне 16,7289 грн/долл.

Также НБУ с 5 февраля прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса.

Кроме того, с 6 февраля регулятор планирует повысить учетную ставку до 19,5% с 14% с соответствующей корректировкой ставок по своим активным и пассивным операциям.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ на основании результатов работы миссии.