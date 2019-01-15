цей матеріал доступний українською

В Украине выпускают монету к 100-летию Акта воссоединения (фото)

09:52, 15 января 2019
Финансы
118 0
Монету выпустят к 10-летию Акта воссоединения / фото НБУ

Читайте такжеНацбанк выпустил монету с Севастополем

Монета посвящена торжественному провозглашению акта об объединении Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики 22 января 1919 года, сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, на реверсе - фрагмент текста Акта воссоединения. Слева и справа от надписи размещены символы украинских земель: льва - Западной Украины (слева) и архангела Михаила - центральной Украины (справа), внизу надпись "100 лет Акта воссоединения".

Как сообщал УНИАН, ранее НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную Киеву.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НБУ#монета