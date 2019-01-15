В Украине выпускают монету к 100-летию Акта воссоединения (фото)

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, на реверсе - фрагмент текста Акта воссоединения.

Национальный банк Украины с 17 января вводит в обращение монету номиналом 5 гривен к 100-летию Акта воссоединения.

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Монета посвящена торжественному провозглашению акта об объединении Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики 22 января 1919 года, сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, на реверсе - фрагмент текста Акта воссоединения. Слева и справа от надписи размещены символы украинских земель: льва - Западной Украины (слева) и архангела Михаила - центральной Украины (справа), внизу надпись "100 лет Акта воссоединения".

Как сообщал УНИАН, ранее НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную Киеву.