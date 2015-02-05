США в случае выполнения реформ обещают Украине еще одну гарантию на $1 миллиард

США готовы предоставить Украине еще одну гарантию кредита на $1 млрд в случае успешного проведения реформ.

Как пишет Украинская правда, об этом во время брифинга в Киеве сообщил государственный секретарь США Джон Керри.

"Мы будем гарантировать кредит на $1 млрд для того, чтобы поддержать программу экономических реформ Украины", - сказал он.

"Мы готовы рассмотреть еще 1 гарантию кредита на $1 млрд, если реформы будут выполняться", - заявил Керри.

Глава Госдепа подчеркнул, что реформы - это лучшее оружие Украины.

Читайте такжеУкраина и США подписали декларацию о кредитных гарантиях на $2 млрд"Мне было очень приятно услышать, что правительство продолжает своей путь к реформам. Реформы - это лучшее оружие Украины в ее борьбе за демократию и суверенитет. Чем больше реформ, тем больше будет инвестиций", - заявил Керри.

В сентябре стало известно, что США предоставят Украине финансовые гарантии на миллиард долларов.

Такая договоренность была достигнута на встрече президента Украины Петра Порошенко и президента США Барака Обамы.