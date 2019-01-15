Украинцы задекларировали более 73 миллиардов доходов за 2017 год

По данным ГФС, граждане подали более 622 тысяч деклараций.

Украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 73,1 миллиарда гривень полученных доходов за 2017 год, что на 16% больше показателя предыдущего года.

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Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), в прошлом году граждане подали более 622 тысяч деклараций, что почти соответствует уровню 2017 года, когда было подано почти 636 тысяч деклараций.

Вместе с тем количество налогоплательщиков, которые задекларировали прибыль от операций с инвестиционными активами, выросло на 20%, а количество получавших доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества - на 23%.

В частности, задекларировано 2,3 миллиарда гривень налога на доходы физических лиц и 302,7 миллиона гривень военного сбора, что соответственно на 24% и 12% превышает показатели предыдущего года.

По данным Фискальной службы, по структуре доходов граждане декларировали доходы, полученные в виде доходов, не подлежащих налогообложению, в размере 13,5 миллиарда гривень; других доходов – 13,2 миллиарда гривень; зарубежных доходов – 8,4 миллиарда гривень; доходов от наследования (получения в подарок) имущества – 7,4 миллиарда гривень; доходов от операций по продаже (обмену) объектов движимого и недвижимого имущества – 6,1 миллиарда гривень.

Также сообщается, что количество граждан, которые в течение 2018 года задекларировали право на налоговую скидку, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4% - до более 143 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, в ходе декларационной кампании 2017 года о своих доходах за 2016 год отчитались 513 тысяч украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 миллиарда гривень, что на 4% превышает показатель предыдущего года. Обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 миллиарда гривень, по военному сбору – 226,5 миллиона гривень.