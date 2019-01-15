Средняя зарплата украинцев за год выросла на 25% - Рева

Министр также напомнил, что автоматический перерасчет пенсий для населения с 1 марта будет основываться на двух базовых показателях - инфляции и размере средней заработной платы за прошлый год.

Рост средней заработной платы по итогу 2018 года составил приблизительно 25%.

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Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил в эфире одного из телеканалов.

"Насколько выросла заработная плата по итогу года, мы еще не знаем, однако это в районе 25% по году", - сказал он.

Министр также напомнил, что автоматический перерасчет пенсий для населения с 1 марта будет основываться на двух базовых показателях - инфляции и размере средней заработной платы за прошлый год.

"Сейчас внедрен формульный механизм, который учитывает два годовых показателя - инфляцию и рост средней заработной платы в стране. Половина этих показателей складывается, выводиться общий коэффициент", - отметил Рева.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривень.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.