Рост экономики Украины в 2018 году превысил 3% - Кубив

Вице-премьер отметил, что правительство в текущем году продолжит начатую работу.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) по итогам 2018 года составит более 3%, сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВсемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины

"Начало 2019 положительное: прогноз ВВП за 2018 более 3%, инфляция меньше 10%, средняя зарплата выросла на 22,5%", - написал он.

Кубив отметил, что правительство в текущем году продолжит начатую работу в направлениях: рост экономики, развитие инфраструктуры, реформы медицины, образования и социальной сферы, децентрализация и национальная безопасность.

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2018 год предусматривает показатель роста экономики на уровне 3%.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, правительство - на 3,2%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,3%, Всемирный банк - на 3,5%.