Минфин сообщил, когда ГФС разделят на налоговую и таможенную службы

Согласно Меморандуму с МВФ, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.

Министерство финансов Украины в двухмесячный срок разработает проекты положений о государственных налоговой и таможенной службах, а в трехмесячный срок внесет проекты необходимых изменений в законодательство.

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Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом постановление правительства о реорганизации Государственной фискальной службы.

В Минфине напомнили, что постановление предусматривает разделение ГФС на налоговую и таможенную службы как отдельные центральные органы исполнительной власти, координируемые Кабмином через министра финансов.

По оценкам Минфина, разделение ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, а также улучшит качество сервисов для налогоплательщиков и повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.