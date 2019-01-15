Экспорт украинских товаров вырос до $43 миллиардов

При этом основным торговым партнером Украины с долей в 42,6% от общего объема остается Европейский Союз.

Объем экспорта украинских товаров по итогам 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 9,9% - до 43,2 миллиарда долларов.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

Как отмечается, по товарной структуре Украина больше экспортирует: недрагоценных металлов и изделий из них - на 10,7 миллиарда долларов, продуктов растительного происхождения - на 8,9 миллиарда долларов, машин, оборудования и механизмов - на 4,2 миллиарда долларов, жиров и масла - на 4 миллиарда долларов.

При этом основным торговым партнером Украины с долей в 42,6% от общего объема остается Европейский Союз.

"В страны Европейского Союза Украина экспортировала товаров на 18,4 миллиарда долларов, что на 15,7% больше, чем за 11 месяцев 2017 года", - сообщается на странице ведомства.

Как сообщал УНИАН, объем экспорта украинских товаров в январе-октябре текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38,79 миллиарда долларов.