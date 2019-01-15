НБУ за год проверил свыше тысячи обменников

В ходе проверок регулятор выявил 78 нелегальных обменников.

Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.

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Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные обменники обнаружены в г. Киеве, а также в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях. Информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.

Также в ходе проверок выявлены нарушения порядка валютно-обменных операций, включая проведение операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных в кассе бухгалтерским документам, не предоставление при проверке документов по запросу НБУ, препятствование проведению проверки.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2017 году провел 1018 проверок пунктов обмена валют небанковских финучреждений, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.