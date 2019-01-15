В среду в Украине подорожают доллары и евро

Официальный курс НБУ на 16 января: 100 USD – 2816,6809 гривни; 100 EUR – 3217,7763 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2816,6809 (15 января – 2802,3674)

100 EUR – 3217,7763 (15 января – 3213,4747)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 15 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,09/28,10 гривни/доллар, что на 1 копейку ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,13/32,16 гривни/евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

По данным Национального банка, официальный курс гривни к доллару на завтра, 16 января, установлен на уровне 28,1668 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,1778 гривни/евро.